Сервіс доставки Zakaz.ua запустив доставку продуктів з нового супермаркету

З 22 січня у мешканців Києва зʼявилась можливість замовляти продукти на платформі сервісу доставки Zakaz.ua з чергового супермаркету. Новим ритейлером на платформі став віртуальний онлайн-супермаркет "За Раз".

Про це повідомляє пресслужба сервісу доставки.

"Віртуальний онлайн-ритейл — це зручний спосіб ведення торгівлі через Інтернет, який не обов'язково передбачає наявність власного фізичного магазину. Такий формат створює для компанії додаткові канали прибутку, допомагає розширювати можливості та цільову аудиторію", — розповів СЕО Zakaz.ua Андрій Курський.

Він зазначив, що наразі замовити доставку продуктів з онлайн-супермаркету "За Раз" можуть мешканці столиці та передмістя. Невдовзі планується також впровадити можливість для клієнтів доставку замовлень із "За Раз" по всій країні за допомогою логістичного партнера "Нова Пошта".

Згідно з повідомленням пресслужби, широкий асортимент віртуального онлайн-ритейлера "За Раз" на сайті Zakaz.ua включає понад 50 тисяч свіжих та якісних товарів. Серед них — ексклюзивні вітчизняні та іноземні товари, екологічні продукти локальних виробників, фермерств та крафтових мануфактур, різноманітні фрукти та овочі, молочна продукція, свіжа риба і м'ясо, дитяче харчування, заморожені продукти, охолоджені напівфабрикати, а також великий асортимент непродовольчої групи товарів.

Як зробити замовлення у магазині "За Раз"

Для того, щоб оформити замовлення у віртуальному супермаркеті, необхідно:

зайти на сайт zaraz.zakaz.ua або відкрити мобільний застосунок Zakaz.ua;

вибрати місто, спосіб доставки, потрібну адресу;

наповнити кошик;

відзначити зручне часове вікно доставки.

Після підтвердження замовлення персональний шоппер почне збирати товари згідно зі списком, а потім передасть їх кур’єру. У випадку відсутності товару зі списку замовлення, з покупцем зв'яжуться та запропонують замінити його на аналогічний в тій самій ціновій категорії. Традиційно доставка здійснюється в рамках 2-годинних слотів з 10:00 до 22:00 в усі райони столиці та передмістя.

Крім того, як зауважили в компанії, існує можливість експрес-доставки замовлення протягом години - за умови, що корзину було оформлено за 2 години до потрібного слоту.

Додамо, що мінімальна вартість доставки - від 89 грн.

На честь відкриття "За Раз" для нових клієнтів сервісу Zakaz.ua діє акційна пропозиція, в рамках якої перші дві доставки замовлень з онлайн-супермаркету вагою до 51 кг при сумі чека від 900 грн безкоштовні.

Також для клієнтів можлива безкоштовна доставка замовлення вагою до 51 кг при сумі чека від 3000 грн.

Довідка

Zakaz.ua - український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється на сайті та в додатку Zakaz.ua на iOS та Android. Сервіс працює на ринку України з 2010 року й надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі: METRO, Аuchan, NOVUS, МегаМаркет, ЕКО маркет, Таврія В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харків", WINETIME та За Раз.