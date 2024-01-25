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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Сервіс доставки Zakaz.ua запустив доставку продуктів з нового супермаркету

Zakaz.ua
Фото: Пресслужба Zakaz.ua

З 22 січня у мешканців Києва зʼявилась можливість замовляти продукти на платформі сервісу доставки Zakaz.ua з чергового супермаркету. Новим ритейлером на платформі став віртуальний онлайн-супермаркет "За Раз".

Про це повідомляє пресслужба сервісу доставки.

"Віртуальний онлайн-ритейл — це зручний спосіб ведення торгівлі через Інтернет, який не обов'язково передбачає наявність власного фізичного магазину. Такий формат створює для компанії додаткові канали прибутку, допомагає розширювати можливості та цільову аудиторію", — розповів СЕО Zakaz.ua Андрій Курський.

Він зазначив, що наразі замовити доставку продуктів з онлайн-супермаркету "За Раз" можуть мешканці столиці та передмістя. Невдовзі планується також впровадити можливість для клієнтів доставку замовлень із "За Раз" по всій країні за допомогою логістичного партнера "Нова Пошта".

Згідно з повідомленням пресслужби, широкий асортимент віртуального онлайн-ритейлера "За Раз" на сайті Zakaz.ua включає понад 50 тисяч свіжих та якісних товарів. Серед них — ексклюзивні вітчизняні та іноземні товари, екологічні продукти локальних виробників, фермерств та крафтових мануфактур, різноманітні фрукти та овочі, молочна продукція, свіжа риба і м'ясо, дитяче харчування, заморожені продукти, охолоджені напівфабрикати, а також великий асортимент непродовольчої групи товарів.

Як зробити замовлення у магазині "За Раз"

Для того, щоб оформити замовлення у віртуальному супермаркеті, необхідно:

  • зайти на сайт zaraz.zakaz.ua або відкрити мобільний застосунок Zakaz.ua; 
  • вибрати місто, спосіб доставки, потрібну адресу; 
  • наповнити кошик; 
  • відзначити зручне часове вікно доставки.

Після підтвердження замовлення персональний шоппер почне збирати товари згідно зі списком, а потім передасть їх кур’єру. У випадку відсутності товару зі списку замовлення, з покупцем зв'яжуться та запропонують замінити його на аналогічний в тій самій ціновій категорії. Традиційно доставка здійснюється в рамках 2-годинних слотів з 10:00 до 22:00 в усі райони столиці та передмістя.

Крім того, як зауважили в компанії, існує можливість експрес-доставки замовлення протягом години - за умови, що корзину було оформлено за 2 години до потрібного слоту.

Додамо, що мінімальна вартість доставки - від 89 грн.

На честь відкриття "За Раз" для нових клієнтів сервісу Zakaz.ua діє акційна пропозиція, в рамках якої перші дві доставки замовлень з онлайн-супермаркету вагою до 51 кг при сумі чека від 900 грн безкоштовні.

Фото 2 — Сервіс доставки Zakaz.ua запустив доставку продуктів з нового супермаркету

Також для клієнтів можлива безкоштовна доставка замовлення вагою до 51 кг при сумі чека від 3000 грн.

Довідка

Zakaz.ua - український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється на сайті та в додатку Zakaz.ua на iOS та Android. Сервіс працює на ринку України з 2010 року й надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі: METRO, Аuchan, NOVUS, МегаМаркет, ЕКО маркет, Таврія В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харків", WINETIME та За Раз.

Автор:
Ольга Колесніченко