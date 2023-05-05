Засновник Zakaz.ua залучив $4,6 млн на новий стартап із виготовлення роботів для складів: що відомо

Засновник українського сервісу замовлення продуктів із супермаркетів Zakaz.ua Єгор Анчишкін запустив новий стартап під назвою Instock. Цей стартап працює над рішенням Robotics-as-a-Service (RaaS) для ecommerce-клієнтів, тобто над роботизованими сервісами для складів та роботи із замовленнями.

Про це Анчишкін повідомив у коментарі AIN.UA.

Як зазначається, роботу над Instock команда почала ще 2020 року, але у травні 2023 року оголосила про публічний запуск.

Проєкт залучив $3 млн від фондів One Way Ventures, Lux Capital та Commerce VC, а також $1,6 млн від бізнес-ангелів (інвесторів, які вкладають власні кошти у численні інноваційні розробки та перспективні проєкти).

"Менше ніж 20% складів і менше ніж 1% магазинів мають автоматизацію/роботів. Роботи дорогі і важкі в підтримці. Ми розробляємо роботів для e-сommerce які мають бути в експлуатації не складніше роботів-пилососів", — пояснив Єгор Анчишкін.

Cтартап працює в США, але велика частина команди розробки від початку працює в Україні. Його продукт розрахований першочергово на ритейл та 3PL компанії (тобто ті, хто збирають ecommerce-замовлення).

Зазначимо, Єгор Анчишкін - співзасновник сервіс доставки продуктів із супермаркетів Zakaz.ua, але наразі підприємець уже вийшов із цього проекту.

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