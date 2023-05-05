Основатель Zakaz.ua привлек $4,6 млн на новый стартап по изготовлению роботов для складов: что известно

Основатель украинского сервиса заказа продуктов из супермаркетов Zakaz.ua Егор Анчишкин запустил новый стартап под названием Instock. Этот стартап работает над решением Robotics-as-a-Service (RaaS) для ecommerce-клиентов, то есть над роботизированными сервисами для складов и работы с заказами.

Об этом Анчишкин сообщил в комментарии AIN.UA.

Как отмечается, работу над Instock команда начала еще в 2020 году, но в мае 2023 объявила о публичном запуске.

Проект привлек 3 млн. долларов от фондов One Way Ventures, Lux Capital и Commerce VC, а также 1,6 млн. долларов от бизнес-ангелов (инвесторов, вкладывающих собственные средства в многочисленные инновационные разработки и перспективные проекты).

"Меньше 20% складов и менее 1% магазинов имеют автоматизацию/роботов. Роботы дорогие и тяжелые в поддержке. Мы разрабатываем роботов для e-сommerce которые должны быть в эксплуатации не сложнее роботов-пылесосов", — пояснил Егор Анчишкин.

Стартап работает в США, но большая часть команды разработки изначально работает в Украине. Его продукт рассчитан в первую очередь на ритейл и 3PL компании (т.е. те, кто собирают ecommerce-заказ).

Отметим, Егор Анчишкин - соучредитель сервиса доставки продуктов из супермаркетов Zakaz.ua, но предприниматель уже вышел из этого проекта.

Напомним, что недавно в Украине все версии мобильного приложения ПРРО – для Android и iOS, для Windows и для веб-версии ПРРО – получили обновление. Речь идет о том, что актуализировали справочник УКТ ВЭД.