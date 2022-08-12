В Poster запустили мобильную кассу на смартфоне

Украинская компания по автоматизации кафе и ресторанов Poster запустила программное обеспечение для смартфонов, которое позволит работникам заведений принимать заказы, фискализовать чеки по ПРРО, вести учет продаж в собственном смартфоне. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба компании.

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"Касса на смартфоне" входит в стоимость тарифа Poster. Минимальный с собственным ПРРО будет стоить 600 грн в месяц. Сервис работает на iOS 13+ или Android 7+.

Так выглядит касса на смартфоне. Фото: Poster

Соучредитель кафе Frankly Сергей Ужейко применил новое программное обеспечение на практике.

"Теперь не нужно записывать заказ в блокнот или на лист и бежать в центральный терминал, создавая очереди. Можно сразу пробить заказ на смартфоне и отправить бегунок на кухню. Мы также использовали мобильную кассу для выносной торговли мороженым", - рассказал предприниматель.

Ранее компания сообщала, что Poster POS больше недоступна для 10 тысяч заведений общепита в Российской Федерации. Это, как и все остальные ограничения, связано с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Между тем, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству регистрации новых ФЛП во время полномасштабной войны. Показатель практически достиг уровня последней недели перед вторжением в РФ.