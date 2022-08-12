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В Poster запустили мобільну касу на смартфоні
Українська компанія з автоматизації кафе та ресторанів Poster запустила програмне забезпечення для смартфонів, яке дозволить працівникам закладів приймати замовлення, фіскалізувати чеки з ПРРО, вести облік продаж у власному смартфоні. Про це 12 серпня повідомила пресслужба компанії.
"Каса на смартфоні" входить у вартість тарифу Poster. Мінімальний із власним ПРРО коштуватиме 600 грн на місяць. Сервіс працює на iOS 13+ чи Android 7+.
Співзасновник кафе Frankly Сергій Ужейко застосував нове програмне забезпечення на практиці.
"Тепер не потрібно записувати замовлення у блокнот чи на листок та бігти до центрального термінала, створюючи черги. Можна відразу пробити замовлення на смартфоні і відправити бігунок на кухню. Ми також використовували мобільну касу для виносної торгівлі морозивом", — розповів підприємець.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше компанія повідомляла, що Poster POS більше недоступна для 10 тисяч закладів громадського харчування в Російській Федерації. Це, як і решта обмежень, пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
Тим часом в Україні зафіксували новий рекорд з кількості реєстрації нових ФОП під час повномасштабної війни. Показник практично досяг рівня останнього тижденя перед вторгненням РФ.