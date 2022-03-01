У Росії 10 тисяч кафе та ресторанів відключили від POS-системи Poster

Автоматична система управління закладом харчування Poster POS більше недоступна для 10 тисяч закладів громадського харчування в Російській Федерації. Це, як і решта обмежень, пов'язано з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Експерти зазначають, що відключення кафе та ресторанів від POS-системи Poster частково заблокує роботу закладів. Якщо розглядати загалом цю міру, то вона посилить тиск на російський бізнес.

Коли користувачі в Росії заходять на сайт Poster POS, то бачать не інтерфейс, а правдиву інформацію про війну, яку РФ розпочала проти України. На сайті опубліковано повідомлення із закликом виходити на вулиці російських міст на протести проти війни.

Тут немає жодних втручань хакерів, таку інформацію компанія розмістила сама.

"Таким чином, компанія хоче показати, що повномасштабну війну Росії проти України мають зупинити, зокрема, і громадяни Росії", - заявив колектив компанії Poster.

Poster POS — софт, що дозволяє рестораторам створити віртуальну карту зали, приймати та контролювати замовлення, вести касу, друкувати чеки, вести складський облік, базу клієнтів та список працівників.

Зазначимо, що весь світ став на бік України у війні з Росією та запроваджує численні обмеження, санкції проти РФ. Компанії масово йдуть з російського ринку або зупиняють там свою роботу/співробітництво.

Наприклад, 1 березня стало відомо, що через вторгнення РФ в Україну фінтех-сервіс Wise перестав виконувати грошові перекази в Росію. До цього міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи ряду російських банків через військове вторгнення Росії в Україну.