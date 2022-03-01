Британський фінтех-сервіс Wise зупинив платежі до Росії

Через вторгнення РФ в Україну фінтех-сервіс Wise перестав виконувати грошові перекази до Росії. Про це повідомляє Reuters.

Компанія міжнародних платежів з Лондона Wise та система грошових переказів Remitly призупинили надавати послуги з грошових переказів у Росії після нових санкцій, введених проти країни-агресора.

Представник лондонської компанії Wise заявив, що продовжить стежити за ситуацією та "постійно контролювати заходи".

Wise — фінансова технологічна компанія, яка раніше називалася TransferWise, займається міжнародними грошовими переказами. Раніше вона обмежила щоденні перекази до Росії до 200 британських фунтів стерлінгів (268,34 долара США).

Remitly також припинила підтримку грошових переказів до Росії через нові санкції.

Через труднощі із роботою сервісу Wise змушений був обмежити перекази в Україну.

Відомий український виробник алкогольних напоїв Nemiroff ліквідував ліцензію на випуск у РФ продукції його торгової марки.

Через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі кілька російських державних ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику.