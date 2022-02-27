Google заборонив монетизацію державних ЗМІ Росії, раніше це зробили Facebook та Instagram

Через напад Росії на Україну американська корпорація Google позбавила можливості отримувати дохід на цій відеоплатформі кілька російських державних ЗМІ, заборонивши розміщувати рекламу на своєму майданчику, повідомляє Reuters.

Google також заборонив російським державним ЗМІ використовувати свої рекламні технології для отримання доходу на своїх власних веб-сайтах та у додатках. Крім того, російські ЗМІ не зможуть купувати рекламу через Google Tools або розміщувати рекламу в таких сервісах Google як пошук і Gmail.

Раніше YouTube призупинив монетизацію кількох державних ЗМІ Росії, включаючи міжнародну мережу інформаційних телеканалів RT, яку фінансує уряд РФ.

Росія отримала від $7 млн до $32 млн за два роки до грудня 2018 від реклами на 26 каналах YouTube, які вона підтримувала, повідомив дослідник цифрових технологій Omelas.

RT, який до 2009 року називався Russia Today і класифікується на Заході як пропагандистський канал російського уряду, звинувачується у цілеспрямованій дезінформації, у тому числі на виправдання агресивної війни проти України, пише Deutsche Welle.

YouTube за останні кілька днів видалив сотні каналів та тисячі відео "за скоординовану обманну практику".

Раніше Facebook та Instagram, якими володіє компанія Meta, заборонили російським державним ЗМІ розміщувати рекламу та використовувати свою платформу у всьому світі для заробляння грошей. Ці зміни вже почалися і продовжуватимуться до кінця неділі, 27 лютого.

У середу Європейський союз оприлюднив санкції щодо таких осіб, як Маргарита Сімоньян, головний редактор RT і «центральна фігура » російської пропаганди.

RT і ряд інших каналів більше не будуть доступні в Україні після запиту українського уряду.

Учора, 26 лютого, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Twitter, що зв'язався з YouTube, «щоб заблокувати російські пропагандистські канали, такі як Росія 24, ТАРС, РИА Новости».