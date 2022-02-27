Google запретил монетизацию государственных СМИ России, ранее это сделали Facebook и Instagram

Из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишил возможности получать доход на этой видеоплатформе несколько российских государственных СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке, сообщает Reuters.

Google также запретил российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и ​​в приложениях. Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail.

Ранее YouTube приостановил монетизацию нескольких государственных СМИ России, включая международную сеть информационных телеканалов RT, финансируемую правительством РФ.

Россия получила от $7 млн до $32 млн за два года до декабря 2018 года от рекламы на 26 каналах YouTube, которые она поддерживала, сообщил исследователь цифровых технологий Omelas.

RT, который до 2009 года назывался Russia Today и классифицируется на Западе как пропагандистский канал российского правительства, обвиняется в целенаправленной дезинформаци, в том числе в оправдание агрессивной войны против Украины, пишет Deutsche Welle.

YouTube за последние несколько дней удалил сотни каналов и тысячи видео «за скоординированную обманную практику".

Ранее Facebook и Instagram, которыми владеет компания Meta, запретили российским государственным СМИ размещать рекламу и использовать свою платформу по всему миру для зарабатывания денег. Эти изменения уже начались и будут продолжаться до конца воскресенья, 27 февраля.

В среду Европейский союз обнародовал санкции в отношении таких лиц, как Маргарита Симоньян, главныф редактор RT и «центральная фигура» российской пропаганды.

RT и ряд другие каналы больше не будут доступны в Украине после запроса украинского правительства.

Вчера, 26 февраля, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Twitter, что связался с YouTube, «чтобы заблокировать пропагандистские российские каналы, такие как Россия 24, ТАСС, РИА Новости».