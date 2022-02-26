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Twitter заблокировал возможность регистрации аккаунтов из России

Twitter заблокировал возможность регистрации аккаунтов из России

Микроблог Twitter заблокировал возможность регистрации аккаунтов из России. Об єтом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ. Спасибо! Ждём Facebook и Instagram!", - написал он.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока