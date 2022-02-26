Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Twitter заблокував можливість реєстрації акаунтів із Росії

Twitter заблокував можливість реєстрації акаунтів із Росії

Мікроблог Twitter заблокував можливість реєстрації акаунтів із Росії. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ. Дякую! Чекаємо на Facebook і Instagram!", - написав він.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Степан Крьока