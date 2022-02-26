Мікроблог Twitter заблокував можливість реєстрації акаунтів із Росії. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ. Дякую! Чекаємо на Facebook і Instagram!", - написав він.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .