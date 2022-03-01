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Политика
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Британский финтех-сервис Wise остановил платежи в Россию

wise
Карта Wise. Фото: kodino.com

Из-за вторжения РФ в Украину финтех-сервис Wise перестал выполнять денежные переводы в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Компания международных платежей из Лондона Wise и система денежных переводов Remitly приостановили оказывать услуги по денежным переводам в России после новых санкций, которые введены в против страны-агрессора.

Представитель лондонской компании Wise заявил, что продолжит следить за ситуацией и «постоянно контролировать меры».

Wise - финансовая технологическая компания, ранее называвшаяся TransferWise, занимается международными денежными переводами. Ранее она ограничила ежедневные переводы в Россию до 200 британских фунтов стерлингов (268,34 доллара США).

Remitly также прекратила поддержку денежных переводов в Россию из-за новых санкций.

Из-за трудностей с работой сервиса Wise вынужден был ограничить переводы в Украину.

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Автор:
Сергей Горелов