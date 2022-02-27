Украина просит заблокировать россиянам Facebook и Instagram и доступ к криптобиржам

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров просит заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы. Также он обратился к криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

Михаил Федоров обратился к основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России.

"Марк Цукерберг! В то время, как вы создаете Метавселенную, Россия разрушает реальную жизнь в Украине. Мы просим заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы", — отметил Федоров.

Также он обратился ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России.

"Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", — подчеркнул Федоров.

Ранее из-за нападения России на Украину американская корпорация Google лишила возможности получать доход на этой видеоплатформе нескольким российским государственным СМИ, запретив размещать рекламу на своей площадке.

Ранее YouTube приостановил монетизацию нескольких государственных СМИ России, включая международную сеть информационных телеканалов RT, финансируемую правительством РФ.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.