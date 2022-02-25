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Для украинцев в Facebook появилась новая функция: можно скрыть свои посты от незнакомцев
Специально для украинцев соцсеть Facebook ввела дополнительную функцию - желающие смогут запретить людям, которые не являются "друзьями", загружать и делиться фотографиями своего профиля или же просматривать посты.
Об этом сообщил глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер в Twitter, передает AFP.
"Мы запустили новую функцию в Украине, позволяющую людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.
По его словам, инструмент для граждан Украины позволяет одним щелчком заблокировать свой аккаунт, быстро применив существующие настройки конфиденциальности и новые функции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Когда профиль человека заблокирован, люди, не являющиеся его друзьями, не смогут загружать или делиться его фото профиля или просматривать его публикации в своей хронике.
Сообщается, что ранее этот инструмент уже использовался в других странах мира, в частности в Афганистане.
AFP отмечает, что это заявление сделано после того, как Штаты предупредили ООН о "достоверной информации, указывающей на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации".