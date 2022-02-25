Для українців у Facebook додали нову функцію: можна приховати свої публікації від незнайомців

Спеціально для українців соцмережа Facebook запровадила додаткову функцію - бажаючі зможуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або ж переглядати публікації.

Про це повідомив голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер у Twitter, передає AFP.

"Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки", - заявив Глейхер.

За його словами, інструмент для громадян України дозволяє одним клацанням заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції.

Коли профіль людини заблоковано, люди, які не є його друзями, не зможуть завантажувати або ділитися його фотопрофілем або переглядати його публікації у своїй хроніці.

Повідомляється, що раніше цей інструмент уже використовувався в інших країнах світу, зокрема, в Афганістані.

AFP зазначає, що ця заява зроблена після того, як Штати попередили ООН про "достовірну інформацію, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації".