Бізнесу доведеться віддавати частину працівників на мобілізацію заради бронювання: навантаження розподілять між секторами економіки

Держава шукає можливості залучити більше людей до захисту країни. До 1 грудня уряд планує узгодити з бізнесом прозорий і дієвий механізм змін щодо бронювання, згідно якого підприємства віддаватимуть частку людей на мобілізацію.

Як пише Dilo, про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, передає "Телеграф".

За його словами, мобілізаційне навантаження планують розподілити між секторами економіки. Залежно від галузі до війська залучатимуть 3–5% працівників підприємства.

Підприємства віддаватимуть частку людей на мобілізацію

Цей підхід обговорюють на тлі урядової пропозиції пов’язати повне бронювання працівників із регулярним добровільним залученням частини персоналу до військової служби.

"Директори по персоналу, розуміючи це навантаження, будуть керувати своїм персоналом і якусь частку людей віддавати на мобілізацію. І гарантовано, що вони туди підуть. Це буде говорити про те, що є цивілізована модель, коли і підприємства розуміють своє майбутнє і ЗСУ розуміють, скільки мобілізованих у них точно буде. Але для цього, бізнес має усвідомити свою відповідальність", — підкреслив Дунда.

Відтягували достатньо, але дійшли краю

Нардеп зауважив, що бізнес не хоче брати на себе відповідальність за мобілізацію та готовий за це платити, тому змінити свою позицію він може лише під тиском.

"Тому що примусять. Ми це відтягували достатньо довго, але дійшли краю, коли відтягувати вже неможливо", – наголосив Дунда.

Експерти й депутати пропонують шукати мобілізаційний ресурс і серед чиновників, для яких квоти бронювання не зменшили. А народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак звертає увагу на тіньовий ринок праці.

"А ще у нас близько трьох мільйонів осіб, які не оформлені і працюють на тіньовому ринку праці. Та в цьому напрямку ми не чули поки ініціатив, як їх легалізувати та вивести в правове поле, щоб вони платили податки і підпадали під процедуру залучення до сил безпеки і оборони", – зазначив він.

Новий "соціальний договір"

Уряд намагається знайти баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності держави, усуваючи при цьому недобросовісні практики бронювання військовозобов'язаних.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький закликав бізнес та економічний сектор спільно розробити нову соціальну модель, де підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до ЗСУ. За його словами, це ідеалістична, але необхідна модель, яка дозволила б уникнути примусової мобілізації.

Корецький анонсував, що до 1 грудня Міністерство економіки та Міністерство оборони планують зібрати представників великого бізнесу та асоціацій для обговорення "нового соціального договору" та системи бронювання.

Раніше Корецький пояснював необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

Нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників: що змінилося

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема встановивши ліміт у 95% для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах ліміту.

Також уряд створив окремий Координаційний центр з організації бронювання. Якщо раніше пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання направлялися до Міноборони або інших уповноважених органів, то тепер обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів передаються до Координаційного центру.

У постанові визначено й сфери, підприємства яких можуть претендувати на статус критично важливих:

оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси;

житлово-комунальне господарство;

видобувна та переробна промисловість;

агропромислове виробництво та роздрібна торгівля;

будівництво, транспорт та логістика;

ІТ, банківська діяльність, охорона здоров’я та зв’язок;

аварійно-рятувальні служби;

організації гуманітарної сфери, що мають критичне значення для держави.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.