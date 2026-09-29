В Україні 1,4 млн людей мають бронювання від мобілізації: у яких галузях працюють та скільки отримує бюджет

В Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, попри те що влітку близько 15% підприємств втратили статус критичних, кількість працівників із бронюванням швидко повернулася до попереднього рівня.

Кравченко зауважив, що спад виявився короткочасним: кількість заброньованих працівників невдовзі знову зросла і наразі тримається на рівні 1,4 млн осіб.

У яких галузях найбільше заброньованих працівників

Міністр розповів, що найбільше працівників заброньовано у ключових для стійкості економіки галузях. У п'ятірку увійшли:

Переробна промисловість – близько 20%, Транспорт і логістика – 12%, Торгівля – 10%, Енергетика – 9%, Сільське господарство – 8%.

Як пояснив Кравченко, частка кожної галузі залежить насамперед від кількості активних підприємств у ній. Впливають також географія бізнесу, близькість до фронту та співвідношення чоловіків і жінок серед персоналу.

У Мінекономіки стверджують, що позбавлення підприємств броні не дає помітного поповнення війська. За даними відомства, під час хвиль розбронювання до лав армії потрапляв дуже невеликий відсоток працівників.

Що бронювання дало бюджету

"Бачимо позитивний ефект від бронювання. Воно утримує людей на офіційних робочих місцях, де вони працюють на економіку та сплачують податки", - наголосив Кравченко.

Окремо міністр відзначив вплив зарплатного критерію для бронювання. За два роки середня зарплата на критичних підприємствах зросла з 14 200 до 26 000 гривень.

Кравченко акцентував на тому, що це дало бюджету понад 157 млрд гривень, зокрема забезпечило значні надходження до Пенсійного фонду.

У січні 2026 року тодішній міністр економіки України Олексій Соболев заявляв, що кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями.

До кінця літа підприємства мали повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Для частини працівників відстрочки завершилися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встиг підтвердити статус.

Також постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Крім того, працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.