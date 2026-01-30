В Україні зростає кількість заброньованих: як це впливає на економіку і мобілізацію

Кількість заброньованих українців за рік зросла на 300 тисяч - до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев, передає LB.ua.

За його словами, бронювання впливає на мобілізацію, тож важливо тримати баланс, який, на його думку, дотримано.

“Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз – десь мільйон триста”, – зауважив Соболев.

Він повідомив, що раніше військові зверталися з проханнями зменшити кількість чоловіків, яким надається бронь.

Вплив на економіку

Міністр переконаний, що бронювання позитивно впливає на економіку.

"Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів", –наголосив Соболев.

Нагадаємо, також підприємства оборонно-промислового комплексу отримали можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів – період протягом якого співробітник усуває порушення правил військового обліку.

Зауважимо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.