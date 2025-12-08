Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: деталі

Уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі та забезпечують економічну стійкість країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Що змінюється

Зазначається, що відтепер підприємства ОПК отримали можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови уряду. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

Раніше уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств.

Також уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Підприємства ОПК зможуть бронювати нових співробітників без облікових документів

Президент України Володимир Зеленський підписав “Закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану”.Документ передбачає, що підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Відповідні зміни до законодавства ухвалила Верховна Рада на засіданні 9 жовтня, щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на збройних підприємствах України.