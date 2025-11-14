Бронювання військовозобов’язаних: уряд оновив правила для визначення критично важливих підприємств

13 листопада Кабінет Міністрів України оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зазначається, що ухвалені зміни сприятимуть сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

Що змінюється

Тепер до переліку можуть потрапити компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів — на підставі контрактів із Міністерством оборони.

Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони — зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони", –уточнив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Зауважимо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.