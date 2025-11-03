Запланована подія 2

20 років Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Новини
Дата публікації
Підприємства ОПК зможуть бронювати нових співробітників без облікових документів: Зеленський підписав закон

військовий квиток
Бронювати нових співробітників без облікових документів на 45 днів зможуть підприємства ОПК / Shutterstock

Президент України Володимир Зеленський підписав “Закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану”. Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Що змінюється

Основні положення закону № 4630-IX стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Законом встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК.

Також роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Цей закон опублікований 3 листопада в "Голосі України" і набуває чинності через місяць з дня його публікації, 3 грудня.

Нагадаємо, відповідні зміни до законодавства ухвалила Верховна Рада на засіданні 9 жовтня, щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на збройних підприємствах України.

Зауважимо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.

Автор:
Світлана Манько