Підприємства ОПК зможуть бронювати нових співробітників без облікових документів: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав “Закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану”. Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Що змінюється

Основні положення закону № 4630-IX стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Таке бронювання діє лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Законом встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК.

Також роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Цей закон опублікований 3 листопада в "Голосі України" і набуває чинності через місяць з дня його публікації, 3 грудня.

Нагадаємо, відповідні зміни до законодавства ухвалила Верховна Рада на засіданні 9 жовтня, щоб терміново вирішити проблему кадрового дефіциту на збройних підприємствах України.

Зауважимо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах та дозволив бронювати співробітників виробникам дронів різних типів.