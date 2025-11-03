Предприятия ОПК смогут бронировать новых сотрудников без учетных документов: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал "Закон по организации трудовых отношений в условиях военного положения". Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут временно бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Что меняется

Основные положения закона № 4630-IX касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военным учетом.

Такое бронирование действует один раз в год и не освобождает от ответственности.

Законом устанавливается максимальный срок испытания – 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК.

Также работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение военного учета в срок.

Этот закон опубликован 3 ноября в "Голосе Украины" и вступает в силу через месяц со дня его публикации, 3 декабря.

Напомним, соответствующие изменения в законодательство приняла Верховная Рада на заседании 9 октября, чтобы срочно решить проблему кадрового дефицита на вооруженных предприятиях Украины.

Отметим, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешило бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.