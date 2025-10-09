Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада разрешила критическим предприятиям трудоустраивать людей без учетных документов на 45 дней

бронирование
Совет разрешил критическим предприятиям трудоустраивать людей без учетных документов / Минобороны

Верховная Рада предоставила критическим предприятиям право временно трудоустраивать людей без надлежащего оформления учетных документов на срок до 45 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Бронирование без учетных документов

Закон распространяется на всех военнообязанных работников критически важных предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствуют или оформлены неправильно военно-учетные документы, или работник не состоит на военном учете, или не уточнил персональные данные.

За принятие закона проголосовали 272 депутата.

Новое правило направлено на упрощение процесса бронирования на предприятиях критической важности.

Как забронировать работника на портале "Дія"?

  1. Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%.
  2. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным.
  3. Государственный орган средствами портала "Дія" увеличивает предел бронирования до 100%.
  4. Предприятие через портал "Дія" дополнительно бронирует всех работников.

Статус о бронировании работника автоматически появится в его приложении "Резерв+". Бронирование для работников критически важных предприятий сохраняется до 12 месяцев.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Автор:
Ольга Опенько