Рада разрешила критическим предприятиям трудоустраивать людей без учетных документов на 45 дней

Верховная Рада предоставила критическим предприятиям право временно трудоустраивать людей без надлежащего оформления учетных документов на срок до 45 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Бронирование без учетных документов

Закон распространяется на всех военнообязанных работников критически важных предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствуют или оформлены неправильно военно-учетные документы, или работник не состоит на военном учете, или не уточнил персональные данные.

За принятие закона проголосовали 272 депутата.

Новое правило направлено на упрощение процесса бронирования на предприятиях критической важности.

Как забронировать работника на портале "Дія"?

Критически важное предприятие, работающее на территории возможных или активных боевых действий, обращается в областную военную администрацию с просьбой увеличить объем бронирования до 100%. Областная военная администрация проверяет фактическую деятельность предприятия и в случае положительного решения обращается в государственный орган, который определил предприятие критически важным. Государственный орган средствами портала "Дія" увеличивает предел бронирования до 100%. Предприятие через портал "Дія" дополнительно бронирует всех работников.

Статус о бронировании работника автоматически появится в его приложении "Резерв+". Бронирование для работников критически важных предприятий сохраняется до 12 месяцев.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.