Для крупнейшего завода флоат-стекла в Украине будут поставлять специализированную технику итальянцы

Компания NovaSklo, реализующая проект строительства первого в Украине завода по производству флоат-стекла, выбрала итальянскую Italcarrelli в качестве поставщика специализированной техники для внутренней складской логистики будущего предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с итальянской Italcarrelli по поставке пяти специализированных машин: две Inloader и три Sideloader. Они предназначены для транспортировки и перемещения пакетов стекла размером до 3300х12000 мм.

В компании подчеркнули, что сотрудничество с Italcarrelli является еще одним шагом в развитии проекта и подготовке к оснащению будущего завода ключевым производственным и логистическим оборудованием.

Про стеклозавод под Киевом

Компания NovaSklo планирует начать строительство завода по производству флоат-стекла в Киевской области.

Общий объем инвестиций в запуск производства оценивается примерно в 250 миллионов евро. Реализация проекта будет способствовать созданию свыше 300 новых рабочих мест, а также откроет дополнительные возможности для локальных поставщиков, логистических операторов и смежных отраслей.

Производство стекла может окупиться за 6-7 лет, учитывая большие потребности в строительстве и восстановлении Украины.

На будущем заводе планируется внедрение передовых энергоэффективных и экологически безопасных технологий производства стекла, что позволит снизить зависимость Украины от дорогостоящего импорта и станет важным шагом к формированию нового промышленного сектора и усилению экономической устойчивости государства.

Первую международную соглашение с проектом стеклозавода NovaSklo и европейскими компаниями – ведущими производителями оборудования Horn, Bottero и Zippe подписали на конференции по восстановлению URC-2025 в Риме.

Проект предусматривает, в частности, строительство завода мощностью 24,8 млн. кв. метров стекла в год.

Теперь команда NovaSklo оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.