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Стеклозавод под Киевом начнут строить уже весной 2026 года
Дорогостоящий завод по производству стекла может окупиться за 6-7 лет, учитывая его большие потребности при строительстве и восстановлении Украины.
Компания NovaSklo планирует приступить к строительству завода по производству флоат-стекла в Киевской области в марте 2026 года. Об этом отметил во время подписания международного соглашения в Киеве основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски, сообщает Delo.ua.
Первое международное соглашение с проектом стеклозавода NovaSklo и европейскими компаниями – ведущими производителями оборудования Horn, Bottero и Zippe подписали на конференции по восстановлению URC-2025 в Риме.
Сегодня команда оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.
Как отметил Лиски, инвестиции в проект составляют более 240 млн евро. По его словам, проект может окупиться через 6-7 лет. Проект реализуется при поддержке UkraineInvest и Министерства экономики Украины.
Проект предусматривает, в частности, строительство завода мощностью 24,8 млн. кв. метров стекла в год. Предприятие позволит сократить зависимость от импорта листового стекла и производить продукцию на экспорт.
В феврале Delo.ua писало о том, что в Киеве презентовали инвестиционный проект крупнейшего в Украине стекольного завода NovaSklo. Строительство стеклозавода, которое стартует уже весной 2025 года, станет пилотным проектом для работы инвестирования.