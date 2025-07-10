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Склозавод під Києвом почнуть будувати навесні 2026 року

виробництво скла
Склозавод вироблятиме 24,8 млн кв. метрів скла на рік. Фото: Wikipedia

Дороговартісне виробництво скла може окупитися за 6-7 років, зважаючи на великі потреби в будівництві і відновленні України. 

Компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу по виробництву флоат-скла в Київській області в березні 2026 року. Про це зазначив під час підписання міжнародної угоди в Києві засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, повідомляє Delo.ua з посиланням на Interfax.

Першу міжнародну угоду з проєктом склозаводу NovaSklo та європейськими компаніями - провідними виробниками обладнання Horn, Bottero і Zippe підписали на конференції з відновлення URC-2025 в Римі.

Як наголосив Ліскі, інвестиції в проєкт складають понад 240 млн євро. За його словами, проєкт може окупитися за 6-7 років. Проєкт реалізується за підтримки UkraineInvest та Міністерства економіки України.

Наразі команда оформила земельну ділянку для виробництва та підписала договір з генеральним проектувальником. 

Проєкт передбачає, зокрема, будівництво заводу потужністю 24,8 млн кв. метрів скла на рік. Підприємство дозволить скоротити залежність від імпорту листового скла та вироблятиме продукцію на експорт.

У лютому Delo.ua писало про те, що у Києві презентували інвестиційний проєкт найбільшого в Україні скляного заводу NovaSklo.  Будівництво склозаводу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.

Автор:
Леся Соловчук