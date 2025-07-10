Будівництво склозаводу NovaSklo: EFI Group підписала першу міжнародну угоду з топовими виробниками обладнання

Український проєкт NovaSklo, а також європейські компанії Horn, Bottero і Zippe підписали договір про співпрацю на URC 2025 в Римі.

Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Римі сьогодні було підписано договір про взаємодію між українським проєктом NovaSklo та трьома провідними європейськими компаніями-виробниками обладнання: Horn Glass Industries AG (Німеччина), Zippe Industrieanlagen GmbH (Німеччина) та Bottero S.p.A. (Італія). Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу EFI Group.

Підписання угоди на на URC 2025 в Римі між NovaSklo, Horn, Bottero і Zippe: . Фото:пресслужба EFI Group

Договір закладає основу для стратегічного партнерства у межах NovaSklo Project, наголошують у компанії. Партнери спільно працюватимуть над інжинірингом, проєктним супроводом та підготовкою до виготовлення обладнання для NovaSklo - першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла.

«Відбудова України має ґрунтуватися на сучасній промисловості та партнерствах, які приносять технології, досвід та взаємне зростання. Переконаний, що NovaSklo стане основою сталого розвитку будівельної індустрії в Україні. Наше комплексне стратегічне партнерство чудовий приклад того, що інвестувати в Україну потрібно вже зараз», – поділився Ігор Ліскі, CEO NovaSklo, засновник EFI Group.

NovaSklo є головним розробником проєкту та відповідає за координацію всіх етапів та інтеграцію внесків партнерів у стратегію розвитку заводу. Horn Glass Industries, Bottero та Zippe вже розпочали надання інженерних і проєктних послуг, включаючи технічне проєктування, конфігурацію обладнання та інженерну експертизу кожен у своєму напрямку.

«Ми пишаємося можливістю взяти участь у цьому інноваційному проєкті. NovaSklo Project відповідає нашим стандартам інновацій та якості, і ми готові надати наш досвід у створенні найефективніших рішень для виробництва флоат-скла», – зазначив Stephan Meindl, CEO Horn Glass Industries.

Проєкт NovaSklo стане епіцентром трансформації суміжних галузей та зміцнення індустріального розвитку України. Завод дозволить скоротити залежність від імпорту листового скла та створить основу для експорту високоякісної продукції. Виробничі потужності підприємства складуть 24.8 млн м2 скла на рік. Завод використовуватиме власне родовище кварцового піску, показники якості якого є найкращими в країні саме для виготовлення надпрозорого конструкційного флоат-скла. Наразі команда вже оформила земельну ділянку для виробництва та підписала договір з генеральним проектувальником.

Нагадаємо, проєкт залучає понад 240 млн євро інвестицій та реалізовується за ініціативи інвестиційної компанії EFI Group та за підтримки UkraineInvest і Міністерства економіки України. Завод з виготовлення скла планують збудувати в Київській області до 2028 року.

«Наш 60-річний досвід у всіх секторах скляної промисловості та унікальна спеціалізація на автоматизації виробничих процесів роблять нас надійним партнером. Впевнений, що наша експертиза допоможе створити завод світового класу, який стане каталізатором для розвитку всієї скляної індустрії в регіоні», зазначив Alberto Masoero, Executive Director Sales, Marketing & After Sales - Flat Glass Bottero.

Цей багатосторонній договір передбачає надання технічного консалтингу, інженерної підтримки та розробку конфігурацій обладнання на етапі планування та проєктування заводу. Остаточні умови постачання обладнання та технологій будуть визначені в окремих комерційних угодах.

«Як світовий лідер у виробництві обладнання для обробки шихти та скляного бою з понад 100-річним досвідом, ми бачимо в NovaSklo ідеальну можливість продемонструвати нашу експертизу в автоматизації. Ми об’єдналися у професійну команду партнерів для того, щоб зробити один з найефективніших заводів у Європі та продовжувати розвивати нашу галузь», – додав Philipp Zippe, CEO Zippe.

Команда EFI Group вже має домовленість про технічне партнерство зі стратегом - одним з ТОП-3 виробником флоат-скла в світі, та найближчим часом очікує підписання угоди, зазначила CEO інвестиційної компанії EFI Group Ольга Батова.

NovaSklo – українська компанія, що реалізує проєкт створення першого в Україні високотехнологічного заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Проєкт підтримується EFI Group та реалізується у партнерстві з провідними європейськими виробниками обладнання для виробництва листового скла флоат методом.

Horn Glass Industries AG – німецький експерт з технологій плавлення скла, який виготовляє та постачає обладнання для виробництва флоат-скла, контейнерного та спеціального скла. Компанія вирізняється високим рівнем вертикальної інтеграції і пропонує комплексні рішення від окремих компонентів до заводів під ключ.

Zippe Industrieanlagen GmbH – провідний світовий виробник технологій і обладнання для підготовки шихти та переробки склобою для скляної промисловості. Компанія має понад 100-річний досвід у проєктуванні та впровадженні рішень для автоматизації та енергоефективності виробництва скла. Реалізовано понад 700 проєктів по всьому світу, зокрема у партнерстві з виробниками скла в Європі, Азії, Америці та Африці.

Bottero S.p.A. – італійський лідер у виробництві високотехнологічного обладнання для скляної промисловості, відомий своїми інноваційними рішеннями в галузі автоматизації та обробки скла. Італійська компанія працює понад 60 років та представлена у понад 100 країнах світу. Компанія відома своїми інноваційними технологіями, надійністю обладнання та гнучкістю рішень, що дозволяють клієнтам оптимізувати виробничі процеси та підвищувати ефективність.

У лютому Delo.ua писало про те, що у Києві презентували інвестиційний проєкт найбільшого в Україні скляного заводу NovaSklo. Будівництво склозаводу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.