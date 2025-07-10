Первый международный договор по строительству стеклозавода в Украине: какие компании привлекла EFI Group

Украинский проект NovaSklo, а также европейские компании Horn, Bottero и Zippe подписали договор о сотрудничестве на URC 2025 в Риме.

Во время международной конференции Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Риме сегодня был подписан договор о взаимодействии между украинским проектом NovaSklo и тремя ведущими европейскими компаниями-производителями оборудования: Horn Glass Industries AG (Германия), Zippe Industrieanlagen GmbH (Германия). Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу EFI Group.

Проект привлекает более 240 млн. евро инвестиций и реализуется по инициативе инвестиционной компании EFI Group и при поддержке UkraineInvest и Минэкономики Украины. Стеклозавод планируется построить в Киевской области к 2028 году.

Заключение соглашения на URC 2025 в Риме между NovaSklo, Horn, Bottero и Zippe:. Фото:прессслужба EFI Group

Договор закладывает основу для стратегического партнерства в рамках NovaSklo Project, отмечают в компании. Партнеры будут совместно работать над инжинирингом, проектным сопровождением и подготовкой к изготовлению оборудования для NovaSklo — первого в Украине высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла.

«Восстановление Украины должно основываться на современной промышленности и партнерствах, приносящих технологии, опыт и взаимный рост. Уверен, что NovaSklo станет основой устойчивого развития строительной промышленности в Украине. Наше комплексное стратегическое партнерство – отличный пример того, что инвестировать в Украину нужно уже сейчас», – заявил во время подписания Игорь Лиски, CEO NovaSklo, основатель EFI Group.

NovaSklo является главным разработчиком проекта и отвечает за координацию всех этапов и интеграцию вкладов партнеров в стратегию развития завода. Horn Glass Industries, Bottero и Zippe уже приступили к предоставлению инженерных и проектных услуг, включая техническое проектирование, конфигурацию оборудования и инженерную экспертизу каждый в своем направлении.

«Мы гордимся возможностью принять участие в этом инновационном проекте. NovaSklo Project отвечает нашим стандартам инноваций и качества, и мы готовы предоставить наш опыт в создании самых эффективных решений для производства флоат-стекла», – отметил Stephan Meindl, CEO Horn Glass Industries.

Завод NovaSklo станет эпицентром трансформации смежных отраслей и позволит сократить зависимость от импорта листового стекла и создаст основу для экспорта высококачественной продукции. Производственные мощности предприятия составят 24,8 млн м2 стекла в год. Завод будет использовать собственное месторождение кварцевого песка, показатели качества которого лучшие в стране именно для изготовления сверхпрозрачного конструкционного флоат-стекла.

Пока команда оформила земельный участок для производства и подписала договор с генеральным проектировщиком.

«Наш 60-летний опыт во всех секторах стекольной промышленности и уникальная специализация по автоматизации производственных процессов делают нас надежным партнером. Уверен, что наша экспертиза поможет создать завод мирового класса, который станет катализатором для развития всей стекольной индустрии в регионе», – отметил Alberto Masoero, Executive Director Sales, Marketing & After Sales – Flat Glass Bottero.

Этот многосторонний договор предусматривает предоставление технического консалтинга, инженерной поддержки и разработки конфигураций оборудования на этапе планирования и проектирования завода. Окончательные условия поставок оборудования и технологий будут определены в отдельных коммерческих соглашениях.

«Как мировой лидер в производстве оборудования для обработки шихты и стеклянного боя с более чем 100-летним опытом, мы видим в NovaSklo идеальную возможность продемонстрировать нашу экспертизу в автоматизации. Мы объединились в профессиональную команду партнеров, чтобы сделать один из самых эффективных заводов в Европе и продолжать развивать нашу отрасль», – добавил Philipp Zippe, CEO Zippe.

Команда EFI Group уже имеет договоренность о техническом партнерстве со стратегом — одним из ТОП-3 производителем флоат-стекла в мире и в ближайшее время ожидает подписания соглашения, отметила CEO инвестиционной компании EFI Group Ольга Батова.

Что известно о подписантах договора

NovaSklo – украинская компания, реализующая проект создания первого в Украине высокотехнологичного завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Проект поддерживается EFI Group и реализуется в партнерстве с ведущими европейскими производителями оборудования для производства листового стекла флоат методом.

Horn Glass Industries AG – немецкий эксперт по технологиям плавления стекла, производящий и поставляющий оборудование для производства флоат-стекла, контейнерного и специального стекла. Компания отличается высоким уровнем вертикальной интеграции и предлагает комплексные решения от отдельных компонентов до заводов под ключ.

Zippe Industrieanlagen GmbH – ведущий мировой производитель технологий и оборудования для подготовки шихты и переработки стеклобоя для стекольной промышленности. Компания имеет более чем 100-летний опыт в проектировании и внедрении решений для автоматизации и энергоэффективности производства стекла. Реализовано более 700 проектов по всему миру, в частности, в партнерстве с производителями стекла в Европе, Азии, Америке и Африке.

Bottero SpA – итальянский лидер в производстве высокотехнологичного оборудования для стекольной промышленности, известный инновациями в области автоматизации и обработки стекла. Компания работает 60 лет и представлена более чем в 100 странах мира.

В феврале Delo.ua писало о том, что в Киеве презентовали инвестиционный проект крупнейшего в Украине стекольного завода NovaSklo. Строительство стеклозавода, которое стартует уже весной 2025 года, станет пилотным проектом для работы инвестирования.