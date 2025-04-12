Игорь Лиски: Укране нужны десятки и сотни таких проектов, как стеклозавод

Украине необходимо провести новую индустриализацию – это то, что может перевести страну на другие рельсы экономического развития и поможет создать новую реальность роста успеха и благосостояния для всех украинцев.

Индустриализацию в кране необходимо проводить уже сейчас, заявил основатель EFI Group Игорь Лиски во время Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

"Все, что мы импортируем, должны производить здесь. При чем не нужно ждать окончания войны, ведь мы импортируем в условиях высоких рисков и платим за это валюту", — подчеркнул бизнесмен.

Лучший подход к развитию страны сегодня — не откладывать строительство заводов на время "после победы".

"Не ждать, не медлить, не думать, вот мы еще немного заработаем, если мы это поймем, если мы будем взрослыми, прямо сейчас будем не бояться. главно

К этому подходу должно быть готово как государство, так и бизнес, подчеркнул он. И строить свои заводы по-новому, чтобы достойно конкурировать с европейскими предприятиями и быть субъектными в отношениях с ЕС и США.

"Почему мы строим стеклозавод ? Потому что Украина импортирует 100% стекла. Наши застройщики платят за наши окна на 30% больше, чем в Европе. Да, это сложный проект и очень тяжело во время войны вкладывать 240 млн евро. и купить там жилье дешевле", — подчеркнул он.

В Украине, по его словам, за время независимости звучали разные подходы для развития экономики, однако чаще всего призывали сосредотачиваться на IT, блокчейне, мол за этим будущее.

"Но мы видим, что делает сегодня Трамп. Американцы спохватились, потому что в погоне за роялти и инновациями они забыли, что фундаментом всего является индустриальный бизнес и промышленность. Сейчас этими очень жесткими методами они хотят вернуть производство и промышленность в США", — подчеркнул Лиски.

Украина, по его убеждению, тоже обречена на этот путь. "Мы никуда от этого не денемся, нам нужна новая индустриализация. И у нас для этого есть все условия: в первую очередь логистика, ведь мы рядом от крупнейших рынков в мире, и это большое преимущество", — добавил он.

Ключевым условием для индустриализации должно стать проектное финансирование, которого нет в Украине, подчеркнул бизнесмен. Ведь "таких проектов, как стеклозавод, Украине нужны десятки, если не сотни", добавил он.

"Что такое проектное финансирование? Это когда у тебя есть 30% средств на строительство, остальные 70% ты добираешь в банке-партренере под залог имущества или оборудования. Если мы хотим развития, нужно делать синдикат, подключать европейское страхование. Нам нужны инструменты, с которыми страна будет развиваться", — пояснил Лиски.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что Инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительство стеклозавода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область. Строительство стеклозавода мощностью 800 тонн в сутки, которое стартует уже весной 2025 года, станет пилотным проектом для работы инвестирования.

На уточняющий вопрос о локации завода от Delo.ua основатель EFI Group Игорь Лиски заявил, что участок расположен в 15 км от Киева.

По его словам, в последние годы Украина тратит на импорт стекла более 150 млн евро. Более 65% стекла в прошлом году привезли из Болгарии и Польши, еще 21% попадает из Белоруссии. Новый стеклозавод позволит избавиться от зависимости от импорта.