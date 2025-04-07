Строят дороги и ищут инвесторов: что происходит в индустриальных парках Украины

Украинские индустриальные парки активно строят инфраструктуру для промышленных инвестиций. В Виннице завершают строительство первой очереди дороги, а в Лановцах Тернопольской области строят дорогу к комплексу по производству биоэтанола, а в селе Остров под Тернополем ищут инвесторов для новых зданий промышленного назначения.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие



Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Последние новости индустриальных парков

Как рассказал нардеп, в Лановецкой общине Тернопольской области стартовало строительство индустриального парка "Био-Лан", который будет специализироваться на биоэтанольном и биогазовом производстве. В настоящее время ведутся работы по строительству подъездных автомобильных и железнодорожных путей, сетей водоснабжения, водоотвода и газоснабжения.

Также Винницкий горсовет сообщил о планах завершить к августу 2025 года первую очередь строительства подъездных дорог для четырех индустриальных парков, размещенных на территории рядом с Немировским шоссе. Вместе с дорогами, необходимыми для доезда крупногабаритной спецтехники и работников существующих и будущих предприятий, также прокладывают другие коммуникации: освещение, ливневую канализацию, пешеходные и велосипедные дорожки, а затем обустроят зеленые зоны.

В свою очередь Тернопольская ОВА сообщила о решении проблемы подведения газопровода высокого давления в индустриальный парк "Chortkiv-West". Ожидается, что в скором времени на территории индустриального парка начнется строительство промышленных помещений.

Индустриальный парк "Западноукраинский промышленный хаб", расположенный в поселке Остров под Тернополем, ввел в эксплуатацию два новых здания промышленного назначения площадью 3000 и 688 кв. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этих помещениях новых заводов. Здание площадью 3000 кв. м заинтересовало британскую компанию, название которой будет обнародовано в случае подписания договора. Помещение площадью 688 кв. м запланировано передать под переработку сельскохозяйственной продукции. В настоящее время идет поиск резидента.

Компания "Паркит Добросин" выставила на продажу за $750 тыс. индустриальный парк "Добросин Инвест Парк" (Львовская область) площадью 14.6 га, зарегистрированный летом 2024 года.

"Сейчас территория парка – это чистое поле без каких-либо сооружений и коммуникаций. Имеет ли смысл такого рода бизнес – увидим", — подчеркнул Кисилевский.

Новые индустриальные парки

11 марта правительство зарегистрировало новый индустриальный парк "Карпаты", который будет работать на территории урочища "Садок" поселка Чинадиево Мукачевского района Закарпатской области. Площадь индустриального парка – 25,6 га. Инициатором выступили Чинадиевский поселковый совет.

Также правительство зарегистрировало новый индустриальный парк "Сольва-Тех" в городе Свалява Закарпатской области. Площадь ИП – 10 га. Инициатор – компания "Сольва-Эко".

Долинский горсовет Ивано-Франковской области объявил о намерении выбрать управляющую компанию для регистрации и развития нового индустриального парка. В феврале 2025 года правительство исключило "Первый эко-индустриальный парк", расположенный в Долине, из государственного реестра из-за отсутствия управляющей компании и хозяйственной деятельности.

Арцизская ОТГ Одесской области объявила о намерении создать индустриальный парк на базе бывшего литейно-механического завода, а Черновицкая ОВА планирует создать индустриальный парк в Днестровском районе, который будет специализироваться на агропереработке.

Напомним, в Черновицкой области появится индустриальный парк для переработки масличных культур и агропродукции. Будет находиться он в Днестровском районе. А в феврале зарегистрировали индустриальный парк в Ивано-Франковской области в городе Бурштын.