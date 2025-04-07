Будують дороги та шукають інвесторів: що відбувається в індустріальних парках України

Українські індустріальні парки активно розбудовують інфраструктуру для промислових інвестицій. У Вінниці завершують будівництво першої черги дороги, а у Ланівцях на Тернопільщині будують дорогу до комплексу з виробництва біоетанолу, а в селі Острів під Тернополем шукають інвесторів для нових будівель промислового призначення.

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Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Останні новини індустріальних парків

Як розповів нардеп, у Лановецькій громаді Тернопільської області стартувало будівництво індустріального парку "Біо-Лан", який буде спеціалізуватись на біоетанольному та біогазовому виробництві. Наразі тривають роботи з будівництва під’їзних автомобільних і залізничних шляхів, мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Також Вінницька міськрада повідомила про плани завершити до серпня 2025 року першу чергу будівництва під'їзних доріг для чотирьох індустріальних парків, розміщені на території поруч з Немирівським шосе. Разом з дорогами, необхідними для доїзду великогабаритної спецтехніки та працівників існуючих та майбутніх підприємств, також прокладають інші комунікації: освітлення, зливову каналізацію, пішохідні та велосипедні доріжки, а пізніше облаштують зелені зони.

Своєю чергою Тернопільська ОВА повідомила про вирішення проблеми підведення газопроводу високого тиску до індустріального парку "Chortkiv-West". Очікується, що незабаром на території індустріального парку почнеться будівництво промислових приміщень.

Індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий хаб", розташований у селищі Острів під Тернополем, ввів в експлуатацію дві нові будівлі промислового призначення площею 3000 та 688 кв м. Наразі тривають переговори щодо відкриття у цих приміщеннях нових заводів. Будівля площею 3000 кв м зацікавила британську компанію, назва якої буде оприлюднена у разі підписання договору. Приміщення площею 688 кв м заплановано передати під переробку сільськогосподарської продукції. Наразі триває пошук резидента.

Компанія "Паркіт Добросин" виставила на продаж за $750 тис. індустріальний парк "Добросин Інвест Парк" (Львівська область) площею 14.6 га, зареєстрований влітку 2024.

"Наразі територія парку – це чисте поле без жодних споруд та комунікацій. Чи має сенс такого роду бізнес - побачимо", - підкреслив Кисилевський.

Нові індустріальні парки

11 березня уряд зареєстрував новий індустріальний парк "Карпати", який працюватиме на території урочища "Садок" селища Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області. Площа індустріального парку - 25,6 га. Ініціатором виступили Чинадіївська селищна рада.

Також уряд зареєстрував новий індустріальний парк "Сольва-Тех" у місті Свалява Закарпатської області. Площа ІП - 10 га. Ініціатор - компанія "Сольва-Еко".

Долинська міськрада Івано-Франківської області оголосила про намір обрати керуючу компанію для реєстрації та розвитку нового індустріального парку. У лютому 2025 року уряд виключив "Перший еко-індустріальний парк", який був розташований в Долині, з державного реєстру через відсутність керуючої компанії та господарської діяльності.

Крім того, Арцизька ОТГ Одеської області оголосила про намір створити індустріальний парк на базі колишнього ливарно-механічного заводу, а Чернівецька ОВА планує створити індустріальний парк у Дністровському районі, який буде спеціалізуватись на агропереробці.

Нагадаємо, в Чернівецький області з’явиться індустріальний парк для переробки олійних культур і агропродукції. Знаходитиметься він у Дністровському районі. А у лютому зареєстрували індустріальний парк в Івано-Франківській області в місті Бурштин.