Британці планують відкрити новий завод в індустріальному парку під Тернополем

Індустріальний парк “Західноукраїнський промисловий хаб”, що розташований у селищі Острів під Тернополем, ввів в експлуатацію дві нові будівлі промислового призначення площею 3000 та 688 кв м. Наразі тривають переговори щодо відкриття у цих приміщеннях нових заводів.

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Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, будівля площею 3000 кв м зацікавила британську компанію, назва якої буде оприлюднена після підписання договору. Приміщення площею 688 кв м заплановано передати під переробку сільськогосподарської продукції. Наразі триває пошук резидента.

Як працює індустріальний парк

Як повідомив Кислевський, навесні 2024 року у цьому індустріальному парку закінчились вільні площі. На території понад 10 га розмістились підприємства:

“Наша птиця” (переробка курятини),

“Дельта Фуд” (виробництво соусів),

“Тернопільський мʼясокомбінат” (агропереробка),

логістичний центр, складами якого користуються 6 місцевих та 16 релокованих підприємств.

Крім того, для подальшого розвитку збудовані нові промислові будівлі, а також триває придбання додаткових земельних ділянок.

У планах індустріального парку “Західноукраїнський промисловий хаб” до кінця 2025 року збудувати ще одну будівлю промислового призначення площею 2000 кв м. Надалі заплановані інвестиції щодо реконструкції залізничної колії.

Киселевський наголосив, що наразі підприємства “Західноукраїнського промислового хабу” забезпечують 677 робочих місць. Концепція парку передбачає створення 1300 робочих місць.

Про індустріальний парк “Західноукраїнський промисловий хаб”

ІП “Західноукраїнський промисловий хаб” створений у 2022 році на території колишнього мʼясокомбінату, який не працював з радянських часів, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру.

Сьогодні парк має більше 50 тисяч кв. м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 метрів та власну підстанцію на 10 мВт.

Зауважимо, індустріальні парки - частина політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”, спрямованої на стимулювання попиту на українські товари, розвиток несировинного експорту та залучення інвестицій у переробну промисловість.

Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу.

Нагадаємо, майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.