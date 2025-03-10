В Ірпені будують новий комплекс заводу з виробництва систем очистки води (ФОТО)

В Ірпені під Києвом Ecosoft, що є частиною австрійської групи компаній BWT, завершує будівництво нового виробничо-складського комплексу площею 7500 кв.м. Сюди будуть переміщені потужності Ecosoft з виробництва систем очистки води.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

Він нагадав, що цей завод та склад його готової продукції був повністю зруйнований у 2022 році, коли місто Ірпінь обстрілювала армія РФ.

Згодом підприємство відновили за сприяння підтримці міжнародного фонду USAID. Зараз він працює в орендованих приміщеннях. Переїзд заводу у нову власну будівлю заплановано на квітень 2025 року.

Керівництво заводу Ecosoft переконало австрійських інвесторів не релокувати виробництво, а залишити його в Україні.

"У найскладніший період відновлення дуже важливим стало замовлення від уряду Данії на 50 установок з очищення води для Миколаєва. Іноземна допомога була використана максимально ефективно. Жителі Миколаєва отримали очищену питну воду, а завод на деокупованій території – можливість відбудови", - розповів Кисилевський.

Він додав, що зараз завод задовольняє заявки на виробництво установок очищення води для громад, промисловості та всіх ключових галузей економіки України. Для побутових цілей його продукцію можна придбати чи не в кожному супермаркеті.

Крім того, завод ще й виконує експортні замовлення. Його продукція постачається у понад 60 країн світу. Все це, серед іншого, дозволило відновити зруйноване в окупації житло для 320 працівників.

Нагадаємо, в Ірпені розпочала роботу перша в Україні лінія з переробки відходів текстильного виробництва. Запуск став можливим завдяки проєкту Re:inventex, який реалізує команда, відома своїми екологічними ініціативами у сфері промисловості "К.Текс" (виробник нетканих матеріалів) та індустріальний парк "Ма’Рижани" (переробка промислових конопель).