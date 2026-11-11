Ціна нафти на 11 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту середу, 11 листопада, зросли оскільки настрої на ринку коливалися між надіями на деескалацію конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану й побоюваннями щодо нападів на судна в Ормузькій протоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 11 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,53 + 1,1% WTI $86,71 + 0,8% Urals $72,96 - 5.48%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,04 долара, або на 1,1%, — до 92,53 долара США за барель. Нафта сорту WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 67 центів, або на 0,8%, — до 86,71 долара США за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту в середу відновилися після двомісячних мінімумів, балансуючи між надіями на деескалацію війни США та Ізраїлю проти Ірану та побоюваннями щодо безпеки судноплавства.

На попередній сесії вартість нафти падала більш ніж на 3 долари за барель на тлі заяв американських посадовців про зменшення потреби в нових ударах, але частково відіграла втрати після спростування з боку Ірану інформації про ведення переговорів.

Додатковим фактором напруженості стала пожежа в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі внаслідок атаки безпілотника, де постраждали троє робітників.

Ситуація в Ормузькій протоці та Перській затоці залишається напруженою: після рекордних 37 атак на судна у жовтні, у вівторок надійшли нові повідомлення про інциденти, зокрема про підрив двох танкерів на морських мінах.

Аналітики зазначають, що навіть у разі досягнення дипломатичної угоди, відновлення нормального судноплавства залежатиме від розмінування акваторії, вартості страхування та готовності судновласників іти на ризик.

Водночас тиск на ринок створює збільшення пропозиції та запасів сировини. За даними Американського інституту нафти (API), комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 6 листопада, зросли на 9 мільйонів барелів, що в поєднанні зі збільшенням відтоку нафти з Близького Сходу стримує подальше зростання цін.