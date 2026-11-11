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Цена нефти на 11 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 11 ноября / Depositphotos

Цены на нефть среду, 11 ноября, выросли, поскольку настроения на рынке колебались между надеждами на деэскалацию конфликта с участием США, Израиля и Ирана и опасениями по поводу нападений на суда в Ормузском проливе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 11 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $92,53 + 1,1%
WTI $86,71 + 0,8%
Urals $72,96 – 5.48%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,04 доллара или на 1,1% — до 92,53 доллара США за баррель. Нефть сорта WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 67 центов, или на 0,8% — до 86,71 доллара США за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть в среду возобновились после двухмесячных минимумов, балансируя между надеждами на деэскалацию войны США и Израиля против Ирана и опасениями по безопасности судоходства.

На предыдущей сессии стоимость нефти падала более чем на 3 доллара за баррель на фоне заявлений американских должностных лиц об уменьшении потребности в новых ударах, но частично отыграла потери после опровержения со стороны Ирана информации о переговорах.

Дополнительным фактором напряженности стал пожар в российском порту Усть-Луга на Балтийском море в результате атаки беспилотника, где пострадали трое рабочих.

Ситуация в Ормузском проливе и Персидском заливе остается напряженной: после рекордных 37 атак на суда в октябре, во вторник поступили новые сообщения об инцидентах, в том числе о подрыве двух танкеров на морских минах.

Аналитики отмечают, что даже в случае достижения дипломатического соглашения восстановление нормального судоходства будет зависеть от разминирования акватории, стоимости страхования и готовности судовладельцев идти на риск.

В то же время, давление на рынок создает увеличение предложения и запасов сырья. По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за завершившуюся 6 ноября неделю выросли на 9 миллионов баррелей, что в сочетании с увеличением оттока нефти с Ближнего Востока сдерживает дальнейший рост цен.

Напомним, обвал нефтяных котировок после выборов в США и новые атаки на танкеры в Персидском заливе удерживают украинский рынок горючего в состоянии неопределенности. Несмотря на удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: автогаз продолжит дорожать до своего ценового максимума, а дизель на АЗС не подешевеет, ведь операторы стремятся вернуть утраченную маржу.

Автор:
Татьяна Бессараб

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