Туристический сбор вырос на 23%: местные бюджеты получили более 287 млн грн за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 местные бюджеты Украины получили 287,22 миллиона гривен туристического сбора. Это на 23% (или на 53 млн грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и почти вдвое превышает показатели до начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Предприятия-юрлица уплатили 54% от общего объема туристического сбора – 154,25 млн грн. Остальные 46% (132,97 млн грн) перечислили физические лица-предприниматели.

Лидеры среди регионов

Львовская область в 2026 году сравнялась с Киевом по объемам поступлений: оба региона направили в местные сокровищницы по 55,21 миллиона гривен, а разница между ними составила около 6 тысяч гривен. При этом динамика заметно отличается: если в столице поступления выросли на 8% за год, то во Львовской области прирост достиг 30%.

В общей сложности на четыре региона-лидера приходится 63% всех поступлений туристического сбора в стране:

Киев - 55,21 млн грн;

Львовская область - 55,21 млн грн;

Ивано-Франковская область - 40 млн грн;

Закарпатская область - 30,42 млн грн.

Где сбор растет быстрее всего

Самые высокие темпы роста платежей зафиксировали в трех областях: в Ровенской (+47%), Закарпатье (+44%) и Черкасской области (+43%).

Структура плательщиков отличается в зависимости от территории. В 16 областях сбор обеспечивают в основном ФЛПы, причем самая высокая их доля зафиксирована в Черновицкой области - 87%. Только в шести регионах преобладают юридические лица. Самое заметное это преимущество в Киеве, где 81% поступлений сгенерировали компании.

Туристический сбор является местным налогом, который платится во время проживания в гостиницах, хостелах или усадьбах. Его ставку самостоятельно определяют местные власти, а уплаченные средства поступают напрямую в бюджеты общин.

Напомним, ранее сообщалось, что за 8 месяцев этого года в местные бюджеты Украины было уплачено 269,9 млн грн туристического сбора. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составляли 219,5 млн. гривен.