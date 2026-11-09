Местные бюджеты получили почти на 70 млрд грн больше, чем в прошлом

За январь-октябрь 2026 года в местные бюджеты поступило почти 473,2 млрд грн налогов. Это на 17,3%, или на 69,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Наибольшую долю поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц – почти 290 млрд грн. Это на 20,3% больше, чем за январь-октябрь 2025 года, когда поступления НДФЛ составили 240,8 млрд грн.

Единого налога местные бюджеты получили 72,4 млрд грн, что на 10,5% больше, чем в прошлом.

Поступления от налога на имущество выросли на 13,2% – до 55,6 млрд грн, от налога на прибыль предприятий – на 27%, до 27 млрд грн.

Рентная плата за использование недр общегосударственного значения принесла местным бюджетам 4,3 млрд грн, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Туристический сбор вырос на 28,5% – до 362,3 млн грн, а сбор за места для парковки транспортных средств – на 14%, до 198,8 млн грн.

В ГНС отмечают, что рост поступлений дает общинам дополнительный ресурс для финансирования социальных потребностей, инфраструктуры и поддержки местной экономики.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 местные бюджеты выросли на 17,5%. Тогда в бюджеты общин поступило 421 млрд грн налогов, а основным источником доходов также оставался НДФЛ.