Місцеві бюджети отримали майже на 70 млрд грн більше, ніж торік

За січень–жовтень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло майже 473,2 млрд грн податків. Це на 17,3%, або на 69,9 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Найбільшу частку надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб — майже 290 млрд грн. Це на 20,3% більше, ніж за січень–жовтень 2025 року, коли надходження ПДФО становили 240,8 млрд грн.

Єдиного податку місцеві бюджети отримали 72,4 млрд грн, що на 10,5% більше, ніж торік.

Надходження від податку на майно зросли на 13,2% — до 55,6 млрд грн, від податку на прибуток підприємств — на 27%, до 27 млрд грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення принесла місцевим бюджетам 4,3 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Туристичний збір зріс на 28,5% — до 362,3 млн грн, а збір за місця для паркування транспортних засобів — на 14%, до 198,8 млн грн.

У ДПС зазначають, що зростання надходжень дає громадам додатковий ресурс для фінансування соціальних потреб, інфраструктури та підтримки місцевої економіки.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року місцеві бюджети зросли на 17,5%. Тоді до бюджетів громад надійшов 421 млрд грн податків, а основним джерелом доходів також залишався ПДФО.