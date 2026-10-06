Бізнес і працівники принесли громадам більше доходів: місцеві бюджети зросли на 17,5%

За січень–вересень 2026 року до місцевих бюджетів надійшов 421 млрд грн податків – на 17,5%, або майже на 62,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період торік. Основну частину доходів громад продовжує забезпечувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

За дев'ять місяців надходження ПДФО становили 257,9 млрд грн – на 20,4% більше, ніж торік. Таким чином, цей податок забезпечив понад 60% усіх зазначених надходжень до місцевих бюджетів.

Єдиного податку громади отримали 62,2 млрд грн, що на 11,26% більше порівняно з січнем–вереснем 2025 року. Податок на майно приніс 49 млрд грн, а надходження від нього зросли на 13,15%.

Одні з найвищих темпів зростання показав податок на прибуток підприємств: надходження збільшилися на 24,5% – до 26,1 млрд грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення принесла місцевим бюджетам 4 млрд грн, що на 14,2% більше, ніж роком раніше.

Надходження туристичного збору зросли на 22,6% – до 287,2 млн грн, а збору за місця для паркування – на 13,2%, до 176,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вісім місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 378,6 млрд грн податків – на 16,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.