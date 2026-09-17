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До місцевих бюджетів надійшло майже 379 млрд грн податків за вісім місяців

Гроші
До місцевих бюджетів надійшло майже 379 млрд грн податків за вісім місяців

Упродовж січня – серпня 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів 378,6 млрд грн. Це на 16,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Головним джерелом наповнення місцевих скарбниць залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За вісім місяців поточного року надходження від нього склали 226,9 млрд грн, що на 20,5% перевищує показник січня – серпня 2025 року.

Структура надходжень за основними податками та зборами

Окрім ПДФО, вагому частку фінансового ресурсу громад забезпечили такі платежі:

  • Єдиний податок: 59,0 млрд грн (+11,4% до показників минулого року);
  • Податок на майно: 43,4 млрд грн (+13,2%);
  • Податок на прибуток підприємств: 25,7 млрд грн (+8,4%);
  • Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення: 3,8 млрд грн (+16,3%);
  • Туристичний збір: 269,8 млн грн (+23,0%);
  • Збір за місця для паркування: 158,3 млн грн (+12,2%).

У податковій службі зазначили, що стабільні платежі дають змогу громадам своєчасно фінансувати ключові напрями життєдіяльності — утримання закладів освіти, лікарень, реалізацію соціальних програм та благоустрій територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку року місцеві бюджети отримали майже 325 млрд грн податків і зборів. Упродовж січня – липня 2026 року до місцевих скарбниць надійшло 324,9 млрд грн, що на 16% (або на 44,9 млрд грн) перевищило результат аналогічного періоду минулого року.

Автор:
Максим Кольц

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