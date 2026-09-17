В местные бюджеты поступило почти 379 млрд грн налогов за восемь месяцев

За январь-август 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты 378,6 млрд грн. Это на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Главным источником наполнения местных казначейств остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За восемь месяцев текущего года поступления от него составили 226,9 млрд. грн., что на 20,5% превышает показатель января – августа 2025 года.

Структура поступлений по основным налогам и сборам

Кроме НДФЛ, весомую долю финансового ресурса общин обеспечили следующие платежи:

Единый налог: 59,0 млрд грн (+11,4% к показателям в прошлом году);

Налог на имущество: 43,4 млрд грн (+13,2%);

Налог на прибыль предприятий: 25,7 млрд грн (+8,4%);

Рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения: 3,8 млрд грн (+16,3%);

Туристический сбор: 269,8 млн. грн (+23,0%);

Сбор за парковочные места: 158,3 млн грн (+12,2%).

В налоговой службе отметили, что стабильные платежи позволяют общинам своевременно финансировать ключевые направления жизнедеятельности — содержание учебных заведений, больниц, реализацию социальных программ и благоустройство территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года местные бюджеты получили около 325 млрд грн налогов и сборов. За январь-июль 2026 года в местные сокровищницы поступило 324,9 млрд грн, что на 16% (или на 44,9 млрд грн) превысило результат аналогичного периода прошлого года.