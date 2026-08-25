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Местные бюджеты получили 136,5 млн грн парковочного сбора: поступления выросли на 14%

Парковочное место
Местные бюджеты получили 136,5 млн грн парковочного сбора

За первые семь месяцев 2026 года поступления от сбора за места парковки транспортных средств в местные бюджеты Украины увеличились на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма уплаченных средств составила 136,5 млн. грн. против 119,7 млн. грн. в январе-июле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по уплате парковочного сбора

Наибольшие суммы поступлений в местные бюджеты по итогам января-июля 2026 года обеспечили плательщики трех регионов:

  • Одесская область - 46,5 млн грн;
  • Львовская область - 38,3 млн грн;
  • Днепропетровская область - 33,1 млн грн.

Сбор за парковочные места относится к категории местных сборов, поэтому все уплаченные средства остаются в распоряжении территориальных общин. Органы местного самоуправления могут направлять этот финансовый ресурс на финансирование транспортной инфраструктуры, благоустройство парковочных зон, повышение безопасности движения и развитие городского пространства.

Кто платит сбор и действующие ставки в 2026 году

Плательщиками этого сбора являются юридические лица и физические лица-предприниматели, которые согласно решениям местных властей организуют и осуществляют деятельность по парковке авто на специально отведенных площадках и стоянках.

Базой для налогообложения является площадь земельного участка под парковку, а также коммунальных гаражей, стоянок и паркингов, возведенных на средства местного бюджета. Размер ставки устанавливается местными советами в пределах до 0,075% минимальной заработной платы за 1 кв. метр площади. В 2026 году предельный размер этой ставки составляет 6,49 грн. за 1 кв. метр.

Напомним, ранее сообщалось, что парковочный сбор пополнил местные бюджеты на 112,4 млн грн. В январе-июне 2026 года поступления парковочного сбора выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Максим Кольц

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