Продолжительные воздушные тревоги в Киеве: в КГГА рассказали, в каком формате будет обучение в школах

В Киеве проработаны разные форматы возможной организации учебного процесса. Первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате, в то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения в зависимости от ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В этом году учебный год начинается в очень непростых условиях. Последние дни показывают, что воздушные тревоги могут продолжаться часами и фактически прерывать значительную часть учебного дня. К примеру, 28 августа в Киеве воздушные тревоги продолжались всего 158 минут. Это почти 4 урока из 6 по обычному расписанию. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытие, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе», – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в Киеве определили разные варианты – от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривают возможность работы во вторую смену.

«Вместе с руководителями учебных заведений планируем несколько сценариев, чтобы каждое заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами. Решения могут быть временными и меняться в зависимости от дроново-ракетной угрозы, впрочем, прежде всего – в интересах безопасности детей и работников», – рассказал Мондриевский.

В Департаменте образования и науки КГГА добавили, что родители смогут выбирать доступный для них формат обучения – в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

Одна из моделей, которую сейчас рассматривают, – организация в укрытии очного обучения для учащихся начальной школы и отдельного пространства, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн. Впрочем, это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель, исходя из своих возможностей, особенностей укрытия и ситуации безопасности.

Напомним, правительство готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог, влияющих не только на безопасность населения, но и на работу школ и детских садов.