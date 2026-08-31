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Honda и Nissan будут совместно разрабатывать программное обеспечение для авто нового поколения

Nissan
Honda и Nissan будут совместно разрабатывать программное обеспечение для авто нового поколения

Японские автоконцерны Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. договорились о совместной разработке программного обеспечения и стандартизированных электронных блоков управления (ECU) для автомобилей следующего поколения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на совместное заявление автопроизводителей.

Компании будут создавать новую бортовую операционную систему, общие спецификации центральной архитектуры, промежуточное программное обеспечение и софт для управления авто. Внедрение новой архитектуры в серийные машины намечено на финансовый год, который начнется в апреле 2029 года.

Борьба с конкурентами из Китая и общие ресурсы

Главной причиной партнерства стало стремительное развитие сегмента Software-Defined Vehicles (автомобилей с программным управлением) и давление со стороны китайских брендов:

  • Конкуренция с КНР: китайские производители, в частности, BYD и Xiaomi, активно выпускают технологически оснащенные электромобили и гибриды, вытесняя японские бренды на рынках Китая, Европы и Юго-Восточной Азии;
  • Экономия затрат: объединение усилий позволит сократить продолжительность исследований и оптимизировать высокие затраты на разработку систем автономного вождения, мультимедиа и беспроводных обновлений;
  • Участие партнеров: альянс Nissan — компания Mitsubishi Motors — ведет переговоры о возможном присоединении к этому проекту.

Это первое масштабное соглашение между автогигантами после того, как они прекратили переговоры о полном слиянии в 2025 году, что могло создать четвертого по величине автопроизводителя в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Honda получила первый годовой ущерб за 70 лет и отменила цели по электрокарам. Компания потратила более $9 млрд. на реструктуризацию электромобильного направления, после чего пересмотрела планы полного перехода на чистую электротягу.

Автор:
Максим Кольц

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