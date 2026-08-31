Honda та Nissan спільно розроблятимуть програмне забезпечення для авто нового покоління

Японські автоконцерни Honda Motor Co. та Nissan Motor Co. домовилися про спільну розробку програмного забезпечення та стандартизованих електронних блоків керування (ECU) для автомобілів наступного покоління.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на спільну заяву автовиробників.

Компанії створюватимуть нову бортову операційну систему, спільні специфікації для центральної архітектури, проміжне програмне забезпечення та софт для керування авто. Впровадження нової архітектури в серійні машини заплановане на фінансовий рік, який розпочнеться у квітні 2029 року.

Боротьба з конкурентами з Китаю та спільні ресурси

Головною причиною партнерства став стрімкий розвиток сегмента Software-Defined Vehicles (автомобілів із програмним керуванням) і тиск з боку китайських брендів:

Конкуренція з КНР: китайські виробники, зокрема BYD та Xiaomi, активно випускають технологічно оснащені електромобілі та гібриди, витісняючи японські бренди на ринках Китаю, Європи та Південно-Східної Азії;

Економія витрат: об'єднання зусиль дасть змогу скоротити тривалість досліджень і оптимізувати високі витрати на розробку систем автономного водіння, мультимедіа та бездротових оновлень;

Участь партнерів: альянсний партнер Nissan — компанія Mitsubishi Motors — веде переговори щодо можливого приєднання до цього проєкту.

Це перша масштабна угода між автогігантами після того, як у 2025 році вони припинили переговори про повне злиття, що могло створити четвертого за величиною автовиробника у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Honda отримала перший річний збиток за 70 років та скасувала цілі щодо електрокарів. Компанія витратила понад $9 млрд на реструктуризацію електромобільного напряму, після чого переглянула плани повного переходу на чисту електротягу.