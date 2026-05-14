Honda отримала перший річний збиток за 70 років та скасувала цілі щодо електрокарів

Японський автовиробник Honda Motor звітує про свій перший річний збиток за майже сімдесят років перебування на фондовому ринку. Причиною фінансового краху стали витрати у понад 9 мільярдів доларів на реструктуризацію електромобільного бізнесу, через що компанія була змушена відмовитися від амбітних планів щодо повного переходу на електрокари.

Найгірший фінансовий звіт з моменту виходу компанії на біржу у 1957 році підкреслює високі ризики агресивних ставок на електромобілі при слабшому, ніж очікувалося, попиті. За результатами фінансового року, що завершився у березні, операційний збиток Honda склав 414,3 млрд єн ($2,63 млрд) проти 1,2 трлн єн прибутку роком раніше.

Зміна стратегії та закриття проєктів

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе оголосив про радикальний перегляд планів розвитку компанії:

Скасування цілей: компанія відмовляється від мети досягти 20% частки електрокарів у продажах до 2030 року та повного переходу на електричні або водневі авто до 2040 року.

Замороження інвестицій: Honda на невизначений термін призупиняє свій проєкт у Канаді вартістю 11 мільярдів доларів, який мав стати найбільшою інвестицією фірми в цій країні.

Масштаби втрат: загальні збитки, пов'язані з EV-сектором, сягнули 1,45 трлн єн, а в поточному році компанія очікує додаткові витрати у 500 млрд єн.

Попри провал в автомобільному сегменті, Honda розраховує повернутися до прибутковості завдяки успішному мотоциклетному бізнесу. Рекордні продажі в Індії та Бразилії допомогли пом'якшити удар від списання активів. Водночас компанія прогнозує, що зростання цін на матеріали через конфлікт на Близькому Сході призведе до втрат у розмірі 313 млрд єн у новому фінансовому році.

Нагадаємо, Honda вирішила зняти з продажу свій новий електрокросовер e:Ny1 у Європі. Модель, що вийшла на ринок лише у 2023 році, не змогла витримати жорсткої конкуренції та зникла з автосалонів лише після двох років присутності на ринку.