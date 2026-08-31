Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

+0,01

EUR

51,88

+0,02

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,10

51,86

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия разрушила очередной состав сети супермаркетов Varus: уничтожено большое количество товаров

атака
Россия ударила по складам сети супермаркетов Varus

Российская армия снова разрушила еще один состав сети Varus в Киевской области этой ночью. Уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

"К сожалению, сама атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Поэтому в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уже делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить магазины необходимым ассортиментом.

Все магазины Varus открыты и работают в обычном режиме.

Напомним, в результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа поражено складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать лишь несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности