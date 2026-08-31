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Россия разрушила очередной состав сети супермаркетов Varus: уничтожено большое количество товаров
Российская армия снова разрушила еще один состав сети Varus в Киевской области этой ночью. Уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
"К сожалению, сама атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Поэтому в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что уже делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить магазины необходимым ассортиментом.
Все магазины Varus открыты и работают в обычном режиме.
Напомним, в результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа поражено складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus.
О Varus
Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.
Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.
Удары РФ по складам
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический состав сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать лишь несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический состав сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;