Россия разрушила очередной состав сети супермаркетов Varus: уничтожено большое количество товаров

Российская армия снова разрушила еще один состав сети Varus в Киевской области этой ночью. Уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

"К сожалению, сама атака нанесла значительный ущерб: было повреждено и уничтожено большое количество наших товаров. Поэтому в ближайшее время возможны задержки с поставками и временное отсутствие отдельных позиций на полках наших магазинов", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уже делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить магазины необходимым ассортиментом.

Все магазины Varus открыты и работают в обычном режиме.

Напомним, в результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа поражено складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :