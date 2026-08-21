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Россия ударила по складам сети супермаркетов Varus: ожидаются перебои в поставках товаров

атака на склады
Россия снова ударила по складам украинских супермаркетов. Фото ГСЧС Киевщины

В результате российского ракетного удара в ночь на 20 августа поражено складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила сеть Varus в Facebook.

Речь идет о составе логистического партнера сети, расположенном в Борисполе.   в Киевской области, где хранилась часть товарных запасов сети.

"В настоящее время мы совместно с представителями партнерской компании работаем над оценкой последствий и уточнением всех обстоятельств происшествия. Поэтому в отдельных магазинах возможны временные частичные перебои с наличием некоторых товаров", - отметили в компании.

Фото 2 — Россия ударила по складам сети супермаркетов Varus: ожидаются перебои в поставках товаров
Фото: Varus

Там добавили, что делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную поставку и наличие товаров на полках.

Отмечается, что Varus продолжает работать в штатном режиме: все магазины открыты и готовы к приему посетителей.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть продуктовых магазинов Varus в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Какие склады торговых сетей и брендов пострадали от атак России 20 августа

Российская ракетно-дроновая атака 20 августа повредила склады в Борисполе.

Из-за разрушения сети предупреждают о возможных временных перебоях с ассортиментом в отдельных магазинах, особенно свежих продуктов и заморозки.

Среди пострадавших объектов:

  • "Файні льди" – полностью уничтожен главный распределительный состав в Киеве, сгорели тонны готовой продукции, оборудования и автотранспорта;
  • "Фора" – попадание в состав фреш-продукции, который начали использовать всего неделю назад после разрушительного удара 5 августа;
  • Yves Rocher Ukraine – существенно поврежден состав косметического бренда, временно приостановлен прием онлайн-заказов;
  • "ЭКО маркет " – перебои в логистике из-за ударов по транспортным узлам в Бориспольском районе.
Автор:
Светлана Манько

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