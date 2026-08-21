Росія вдарила по складах мережі супермаркетів Varus: очікуються перебої у постачанні товарів

Унаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.

Як пише Delo.ua, про це повідомила мережа Varus у Facebook.

Ідеться про склад логістичного партнера мережі, розташований у Борисполі Київської області, де зберігалася частина товарних запасів мережі.

"Наразі ми спільно з представниками партнерської компанії працюємо над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів", – зазначили в компанії.

Фото: Varus

Там додали, що роблять все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях.

Наголошується, що Varus продовжує працювати в штатному режимі: усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.

Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.

Які склади торговельних мереж та брендів постраждали від атак Росії 20 серпня

Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила склади у Борисполі.

Через руйнування мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах, особливо щодо свіжих продуктів та заморозки.

Серед постраждалих об'єктів: