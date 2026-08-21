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Росія вдарила по складах мережі супермаркетів Varus: очікуються перебої у постачанні товарів
Унаслідок російського ракетного удару в ніч на 20 серпня уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.
Як пише Delo.ua, про це повідомила мережа Varus у Facebook.
Ідеться про склад логістичного партнера мережі, розташований у Борисполі Київської області, де зберігалася частина товарних запасів мережі.
"Наразі ми спільно з представниками партнерської компанії працюємо над оцінкою наслідків та уточненням усіх обставин події. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів", – зазначили в компанії.
Там додали, що роблять все можливе, щоб забезпечити безперебійне постачання та наявність товарів на полицях.
Наголошується, що Varus продовжує працювати в штатному режимі: усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів.
Про Varus
Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 115 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві.
Мережа продуктових магазинів Varus у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році.
Які склади торговельних мереж та брендів постраждали від атак Росії 20 серпня
Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила склади у Борисполі.
Через руйнування мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах, особливо щодо свіжих продуктів та заморозки.
Серед постраждалих об'єктів:
- "Файні льоди" – повністю знищено головний розподільчий склад у Києві, згоріли тонни готової продукції, обладнання та автотранспорт;
- "Фора" – влучання у склад фреш-продукції, який почали використовувати лише тиждень тому після руйнівного удару 5 серпня;
- Yves Rocher Ukraine – суттєво пошкоджено склад косметичного бренду, тимчасово призупинено прийом онлайн-замовлень;
- "ЕКО маркет" – перебої в логістиці через удари по транспортних вузлах у Бориспільському районі.