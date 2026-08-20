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Росія атакувала нафтобазу KLO у Броварському районі

Росія атакувала нафтобазу KLO
Росія атакувала нафтобазу KLO

У ніч на 20 серпня російські війська атакували нафтобазу KLO у Броварському районі Київської області. Усі працівники об'єкта залишилися живими та не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення KLO.

У компанії не уточнили масштаб пошкоджень нафтобази та можливу суму збитків.

У KLO зазначили, що від початку повномасштабної війни мережа вже втрачала автозаправні комплекси внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що за місяць Росія атакувала близько 100 АЗК в Україні. Під удари потрапляли об'єкти паливних мереж у різних регіонах країни.

Автор:
Тетяна Гойденко

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